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СМИ: Пентагон попросил Белый дом предоставить Украине летальное оружие

Пятница, 4 августа 2017, 20:19

Рекомендация Пентагона предоставить Украине высокотехнологичное противотанковое оружие для помощи в борьбе с российской агрессией передана в Белый дом.

Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам чиновников, предлагаемый пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin приблизительной стоимостью около 50 миллионов долларов.

Также до сих пор неизвестно, будут ли США предоставлять ракеты через посредника, и будут ли американские военные обучать украинских армейцев управлять ими, отметили чиновники.

В Пентагоне и Государственном департаменте США эту информацию официально не подтверждают.

В то же время неназванные чиновники отметили, что окончательное решение по обеспечению Украины оружием еще не принято. Впрочем, они согласились, что Пентагон поддерживает этот шаг.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния агрессии РФ на востоке страны.

Европейская правда

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Темы: СШАоружие
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