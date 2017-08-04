Омелян: Суд признал незаконным вывод "Укрзализныци" из-под контроля Мининфраструктуры

Окружной админсуд Киева признал незаконным постановление правительства, которым "Укрзализныцю" было выведено из подчинения Мининфраструктуры.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сегодня представители Мининфраструктуры получили судебное решение, согласно которому суд признал незаконным решение КМУ о передаче ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры. Соответствующее постановление принято сегодня Окружным админисудом Киева, признавшего незаконным и недействительным постановление Правительства от 18.01.2017 #52 "О внесении изменений в Устав ОАО "Укрзализныця", - написал он в Facebook.

Также, по словам Омеляна, суд пришел к выводу о противоправности действий Минэкономразвития в части подготовки и внесения на рассмотрение правительства проект данного постановления.

"Судом установлены многочисленные нарушения законодательства, в частности несогласование проекта постановления с заинтересованными органами власти, непроведение правовой экспертизы Минюста. Кроме того, проект не рассматривался на заседании правительственного комитета и не включался в повестку дня очередного заседания КМУ", - отметил министр.

По результатам рассмотрения дела, как сообщил Омелян, суд признал исключительное право Мининфраструктуры на разработку проектов актов о внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця" как министерства, компетенция которого в таких вопросах является доминирующей.

"После вступления в законную силу этимим судебным решением "Укрзализныця" вернется домой", - отметил чиновник.

Как известно, 18 января Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления УЗ.

Украинская правда