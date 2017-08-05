Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко заявил об увеличении выплат военным в зоне АТО

Суббота, 5 августа 2017, 14:16
Порошенко заявил об увеличении выплат военным в зоне АТО

Президент Петр Порошенко заявил об увеличении денежного содержания военнослужащих Вооруженных Сил Украины определенных специальностей.

Об этом глава государства заявил 5 августа во время торжеств на военном аэродроме в с. Гавришовка Винницкой области, сообщает пресс-служба.

"Подписан приказ, согласно которому будет увеличено денежное содержание военнослужащих определенных специальностей, в которых нуждается сегодня украинская армия", - заявил Порошенко.

По его словам, это касается летчиков, десантников, спецназовцев, танкистов, механиков-водителей и других направлений.

"Принято решение увеличить уровень денежного содержания, доплаты военнослужащим, выполняющим военные обязанности в зоне АТО. Я поручил поднять содержание на первой линии до 10 тыс. гривен в месяц, и повысить содержание на второй линии до 4,5 тыс. гривен", - сообщил Порошенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбассПорошенкозарплаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: