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Порошенко полетал на боевом истребителе

Суббота, 5 августа 2017, 17:02

Президент Украины Петр Порошенко осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 на месте второго пилота с аэродрома в Василькове на военный аэродром в с.Гавришивка Винницкой области.

Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

После прибытия в Винницкую область президенту были продемонстрированы показательные пролеты военных самолетов Воздушных Сил ВСУ и выполнения учебно-тренировочных упражнений парашютистами, также глава государства осмотрел образцы боевой техники Воздушных Сил.

 
 

"Президент поздравил личный состав военных летчиков с днем ​​Воздушных Сил ВСУ, вручил высокие государственные награды боевым летчикам ... вручил боевые знамена органам военного управления Военно-воздушных сил", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоВооруженные силы
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