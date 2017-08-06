Участница Pussy Riot устроила в Якутске акцию в поддержку Сенцова

В Якутске (республика Саха, РФ) около колонии, где содержится украинский режиссер-политзаключенный Олег Сенцов, появился транспарант с требованием его освобождения.

Об этом сообщила в Facebook участница Pussy Riot Мария Алехина.

По ее словам, растяжка изготовлена с помощью льняного полотна и розового баллончика и размещена на мосту через озеро Сайсары таким образом, чтобы её было видно прохожим и жителям домов напротив.

Алехина добавила, что ИК-1, где содержится Сенцов, находится на расстоянии 7,5 км от этого места.

"Дело Сенцова и Кольченко - одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны. Свободу", - написала она.

Позже в комментарии каналу "112 Украина" Алехина рассказала, что акцию в поддержку Сенцова организовала она и еще два человека.

"Я намерена и дальше заниматься кампанией в его поддержку до достижения результата", - сказала она.

Как известно, 28 марта на вручении премии "Ника" Сокуров высказался за освобождение украинского политзаключенного Олега Сенцова и против силового подавления протестов, которое произошло в России в воскресенье, 26 марта.



Об Олеге Сенцове также говорила и актриса Елена Коренева. Она подняла тему политзаключенных. "Среди них Олег Сенцов, наш коллега, Сергей Мохнаткин и Олег Навальный. Мы не можем им помочь, но мы должны знать, что это происходит в нашей стране", - заявила она.

Как известно, 25 августа 2015 российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Украинская правда