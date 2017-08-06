Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Участница Pussy Riot устроила в Якутске акцию в поддержку Сенцова

Воскресенье, 6 августа 2017, 19:13

В Якутске (республика Саха, РФ) около колонии, где содержится украинский режиссер-политзаключенный Олег Сенцов, появился транспарант с требованием его освобождения.

Об этом сообщила в Facebook участница Pussy Riot Мария Алехина.

По ее словам, растяжка изготовлена с помощью льняного полотна и розового баллончика и размещена на мосту через озеро Сайсары таким образом, чтобы её было видно прохожим и жителям домов напротив.

Алехина добавила, что ИК-1, где содержится Сенцов, находится на расстоянии 7,5 км от этого места.

"Дело Сенцова и Кольченко - одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны. Свободу", - написала она.

Позже в комментарии каналу "112 Украина" Алехина рассказала, что акцию в поддержку Сенцова организовала она и еще два человека.

"Я намерена и дальше заниматься кампанией в его поддержку до достижения результата", - сказала она.

Как известно, 28 марта на вручении премии "Ника" Сокуров высказался за освобождение украинского политзаключенного Олега Сенцова и против силового подавления протестов, которое произошло в России в воскресенье, 26 марта.

Об Олеге Сенцове также говорила и актриса Елена Коренева. Она подняла тему политзаключенных. "Среди них Олег Сенцов, наш коллега, Сергей Мохнаткин и Олег Навальный. Мы не можем им помочь, но мы должны знать, что это происходит в нашей стране", - заявила она.

Как известно, 25 августа 2015 российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Украинская правда

Темы: Сенцов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Сенцов
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Фильм Сенцова "Носорог" получил Гран-при на польском кинофестивале
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: