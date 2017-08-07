Насалик: Украина готова перейти на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019

Украина готова к переходу на новую модель рынка электроэнергии, которая описана в принятом в этом году законе о рынке электроэнергии, в конце 2019 года.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил в интервью телепрограмме "Первая полоса", передают Українські Новини.

"Мы подали полностью график внедрения закона о рынке электроэнергии помесячно. Можно говорить, это будет где-то конец 2019 года. Поскольку она требует очень много системных изменений", - сказал он.

Насалик отметил, что принятие закона о рынке электроэнергии обозначило четкие правила работы рынка, что даст возможность привлечения стратегических инвесторов при приватизации энергокомпаний, в частности государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О рынке электроэнергии" 8 июня.

Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутреннесутчный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

Документ вводит нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Ранее Насалик заявил, что через полтора года Украина не будет нуждаться в антрацитовой группе угля для производства электроэнергии.