Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Насалик: Украина готова перейти на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019

Понедельник, 7 августа 2017, 01:57

Украина готова к переходу на новую модель рынка электроэнергии, которая описана в принятом в этом году законе о рынке электроэнергии, в конце 2019 года.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил в интервью телепрограмме "Первая полоса", передают Українські Новини.

"Мы подали полностью график внедрения закона о рынке электроэнергии помесячно. Можно говорить, это будет где-то конец 2019 года. Поскольку она требует очень много системных изменений", - сказал он.

Насалик отметил, что принятие закона о рынке электроэнергии обозначило четкие правила работы рынка, что даст возможность привлечения стратегических инвесторов при приватизации энергокомпаний, в частности государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О рынке электроэнергии" 8 июня.

Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутреннесутчный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

Документ вводит нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Ранее Насалик заявил, что через полтора года Украина не будет нуждаться в антрацитовой группе угля для производства электроэнергии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: энергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
энергетика
Из-за обвала на Кураховской ТЭС, которая подвергалась обстрелам, погибли три человека
Донецкая область: из-за российских обстрелов на ТЭС упала крыша - есть погибший и раненые
Россияне хотят перевести еще один блок ЗАЭС в состояние "горячей остановки" – "Энергоатом"
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: