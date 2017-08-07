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АТО: 18 обстрелов, боевики применили реактивную артиллерию

Понедельник, 7 августа 2017, 07:42

За минувшие сутки боевики террористических организаций на Донбассе 18 раз нарушили перемирие. Двое украинских защитников получили боевые ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении после 18:00 бандиты дважды били по укреплениям ВСУ вблизи Водяного из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов один украинский боец ​​получил ранения.

В очередной раз, грубо нарушая Минские договоренности, преступники применяли 120-мм миномет неподалеку Широкиного и Павлополя.

Около 21:00 еще один украинский защитник получил ранения в результате вражеского обстрела опорного пункта ВСУ в районе Новотроицкого.

В ответ на эти обстрелы силы АТО открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Сообщается также, что в 22:00 бандиты выпустили не менее 18 снарядов из реактивной системы залпового огня недалеко от Широкиного.

На Луганском направлении в конце суток незаконные вооруженные формирования дважды применяли стрелковое оружие и автоматические гранатометы неподалеку Новоалександровки и Новотошковского.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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