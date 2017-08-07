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В Украине за месяц 7 раз били журналистов – НСЖУ

Понедельник, 7 августа 2017, 12:37

В июле было зафиксировано семь случаев применения физической силы по отношению к журналистам в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов.

По ее данным, это произошло в Киеве, Виннице, Николаеве, Кривом Роге, Житомирской области, Черкассах и в зоне АТО Донецкой области.

"Большинство пострадавших - телевизионщики или журналисты интернет-изданий. По словам пострадавших, все эти случаи связаны с выполнением журналистами их профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Так, рассказывают в союзе, 1 июля на станции метро "Позняки" в Киеве неизвестные напали на журналиста телеканала NewsOne Руслана Коцабу и разбили ему губу. Журналист говорит, что опознал нападавших, они были на судебных заседаниях по его делу. По словам Коцабы, рядом стоял полицейский, который все видел, но не вмешался.

6 июля на блокпосту под Марьинкой Донецкой области возник конфликт между полицейскими и съемочной группой канала "1 + 1". Как рассказала журналистка Наталья Нагорная, причина конфликта была в том, что журналисты фиксировали на видео нарушения, допущенные полицейскими относительно ихних прав. В частности, журналистам предъявляли претензии, что у водителя поврежден паспорт, и отобрали документы. Наталью повалили лицом на землю, над ее головой перезаряжали автомат, обзывали нецензурными словами.

6 июля в Кривом Роге Днепропетровской области в помещении и возле здания Саксаганского райсовета проходили учения военные. В съемках постановочного кадра согласился принять участие оператор информационного портала "Первый Криворожский" Вячеслав Волк. Он должен был выполнять роль статиста, а военнослужащие отрабатывали на нем свои навыки. После отработки Вячеслава завели внутрь здания и через несколько минут все, кто были на улице, услышали глухой хлопок. После этого военнослужащие доставили оператора в Криворожскую вторую городскую больницу с огнестрельным ранением шеи. Сейчас журналисту должны делать операцию по стабилизации позвоночника.

12 июля в Виннице неизвестные молодые люди жестоко избили владельца сайта "Власно.Инфо" Владимира Воловодюка после того, как журналисты издания проводили рейд по незаконно установленным батутам в городе. Соответствующее заявление в НСЖУ прислала Винницкая областная организация союза. Диагноз - открытая черепно-мозговая травма, побиты ребра, сломана рука.

13 июля во Львове водитель маршрутного такси напал с кулаками на журналиста программы "ДжеДАІ" телеканала "2 + 2" Юрия Коваленко, который снял на видео, как тот нарушает правила дорожного движения.

18 июля черкасского журналиста Вадима Комарова избили во время собрания по обсуждению проекта строительства жилого комплекса, которое проводили в микрорайоне "Таможня". У него диагностировали травму головы. На Комарова набросился работник одной из строительных фирм, принадлежащей депутату областного совета.

18 июля в ходе проведения журналистского расследования о подопечной Радомышльского психоневрологического интерната были избиты журналистка житомирской областной общественно-деловой газеты "Эхо" и собкор "КП в Украине" Светлана Михалева и Татьяна Кодак. Последней вызвали "скорую".

Учитывая вышесказанное, НСЖУ требует проведения парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов и борьбы с безнаказанностью в Украине.

Украинская правда

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Темы: СМИмедиа
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