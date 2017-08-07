Россия хочет построить телевышку в Крыму для противодействия украинскому сигналу

В 2018 году Россия планирует построить телевышку неподалеку Джанкоя в оккупированном Крыму, чтобы противодействовать сигналу украинской вышки в Чонгаре Херсонской области.

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в своем Facebook.

"Чонгарская башня создает для россиян проблемы в Северном Крыму. Именно поэтому оккупационная власть планирует в 2018 году за государственный счет строительство собственной башни неподалеку Джанкоя, для противодействия Чонгару, высотой 151 метр - РТС "Соленое озеро", - отметил Костинский.

По его мнению, в РФ идут на такой шаг, чтобы противодействовать трансляции украинских телеканалов чонгарской башней.

"Пока они будут пытаться отвечать на наши шаги, будем продолжать реализацию Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и на территорию Крыма. Согласно этой стратегии, количество телеканалов и радиостанций, вещают на полуостров, будет увеличиваться ", - добавил Костинский.

Как сообщалось, 17 марта 2017 года в селе Чонгар Херсонской области открыли 150-метровую телебашню, которая вещает для жителей аннексированного Россией Крыма.