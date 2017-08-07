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Гендиректор "Укрспецэкспорта" заработал за месяц более миллиона гривен

Понедельник, 7 августа 2017, 19:47

Гендиректор государственной компании "Укрспецэкспорт" за месяц заработал более миллиона гривен.

Соответствующие изменения в имущественное положение он внес на сайте электронных деклараций.

Согласно данным внесенным в августе, он получил от ГК "Укрспецэкспорт" 1099785 гривен.

Изменения в имущественное положение Букин вносит ежемесячно. Размер отличается. Однако в мае он также получил более миллиона гривен.

Всего за 2017, согласно изменениям в имущественное состояние, от ДК Укрспецэкспорт Букин получил 3 миллиона 795 тысяч 187 гривен.

Государственная компания "Укрспецэкспорт" является уполномоченным государством посредником в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения.

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Темы: декларации
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