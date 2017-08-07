Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нафтогаз увеличит размер иска к Газпрому в Стокгольмском арбитраже

Понедельник, 7 августа 2017, 22:09

НАК "Нафтогаз Украины" увеличит иск в Стокгольмском арбитраже к российскому "Газпрому" по транзитному контракту с $13 млрд еще на $5 млрд.

Об этом в эфире 5 канала заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире "5 канала".

Он ожидает решение до декабря текущего года.

"По транзитному контракту мы ждем решения по нашим искам. У "Газпрома" там тоже есть иск, но на очень небольшую сумму (около $7 млн). Наши исковые требования – более $13 млрд, это те, которые уже выставили, а мы еще выставим более чем на $5 млрд", - сказал он.

Он высказал мнение, что даже если в будущем "Газпром" полностью откажется от транспортировки газа через Украину, то ГТС может быть использована для экспорта газа уже украинской добычи.

По мнению главного коммерческого директора НАК, за счет применения современных технологий в upstream Украина вполне может покрыть собственные нужды и выйти на экспорт газа.

Интерфакс-Украина

Темы: НефтегазГазпромгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Нефтегаз
Еще три облгаза Фирташа присоединили к Группе Нафтогаз
Кабмин одобрил условия реструктуризации дефолтных еврооблигаций "Нафтогаза"
Компания "Нафтогаза" установила тарифы на распределение газа для Харьковщины выше соседних областей
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: