Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокуратура вызывает первого заместителя Авакова на допрос

Вторник, 8 августа 2017, 10:20
Генпрокуратура вызывает первого заместителя Авакова на допрос

Генеральная прокуратура вызывает на допрос первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура, которая также обнародовала текст повестки.

"Гражданин Яровой Сергей Анатольевич, который по состоянию на 02.05.2014 занимал должность заместителя Министра внутренних дел Украины в соответствии с требованиями ст. Ст. 133, 135 УПК Украины вызывается на 11 ч 00 мин 8 августа 2017 к старшему следователю по особо важным делам третьего следственного отдела управления специальных расследований Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины старшего советника юстиции Зиньковского", - говорится в сообщении.

Яровой будет допрошен в качестве свидетеля в уголовном производстве №42014160000000186 от 02.05.2014 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 135 УК Украины.

Речь идет о деле возбужденном по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГУ МВД Украины в Одесской области во время массовых беспорядков в г.. Одессе 02.05.2014 и увлечения 04.05.2014 здания Одесского городского управления ГУ МВД Украины в Одесской области, а также превышение служебных полномочий должностными лицами ГУ МВД Украины в Одесской области, в результате чего из изолятора временного содержания 04.05.2014 незаконно освобождены 63 человека, из числа участников массовых беспорядков.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: