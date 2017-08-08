Украинцам не успевают печатать биометрические паспорта. Что делать?

В Государственной миграционной службе утверждают, что изготовление биометрических загранпаспортов задерживают из-за того, что ГП "Полиграфический комбинат" Украина" не успевает изготовлять документы.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь ДМС Сергей Гунько.

"Полиграфкомбинат" не успевает персонализировать все документы, которые оформляют в подразделениях Миграционной службы и ЦНАПах. Это из-за аномально повышенного спроса на загранпаспорта в июне-июле, которое не соответствует ни статистике выезда за границу, ни статистике оформления паспортов за прошлые годы", - отметил пресс-секретарь.

По словам Гунько, если сравнивать период за июнь-июль этого года с аналогичным в 2016-м, то спрос вырос более чем вдвое.

"Сейчас мы уже наблюдаем тенденцию к падению", - сказал представитель ДМС.

Пресс-секретарь утверждает, что ДМС предупреждает людей о задержке изготовление паспортов, и не советует бронировать билеты и жилье до получения документов.

Кроме того Гунько рассказал, что если кто-то не успевает получить паспорт и уже имеет билеты и брони на жилье, то можно написать об этом на адрес ДМС hotline@dmsu.gov.ua и отправить копию билетов. Тогда Миграционная служба передаст эту информацию "Полиграфкомбинату".

"Но здесь гарантии никто дать не может, поэтому вряд ли это может быть инструкцией по использованию", - подчеркнул он.

"Этот вопрос не в компетенции Миграционной службы. Мы делаем все вовремя, нам нечего уже ускорять. Мы отправляем данные на "Полиграфкомбинат "Украина", и сейчас, собственно, проблема на стадии производства", - добавил представитель ДМС.

Он отметил, что это временная проблема.

"Эта ситуация является временной, мы ожидаем, что после падения спроса на загранпаспорта до нормального уровня сроки выдачи также вернутся к планового количества рабочих дней", - сказал он.

Кроме того, люди, которые оформляли биометрический загранпаспорт в ГП "Документ" рассказали "Украинской правде", что их предупредили о задержке выдачи документов на 7-10 рабочих дней.

По словам другой собеседницы УП - Тамары, которая пытается получить паспорт через ГП "Документ", из-за несвоевременной выдаче документа, в нее могут "сгореть" билеты на самолет.

"Мы подавали документы заблаговременно 1 июля, его должны были сделать за 20 рабочих дней. При подаче документов нас троих никто не предупреждал о возможной задержке с выдачей паспортов. Теперь мы можем потерять билеты, потому что шансов получить паспорта за два дня, которые остались, почти нет", - отметила собеседница УП Тамара.

"Украинская правда" также обратилась в "Полиграфкомбинат "Украина" за комментарием относительно причин задержки изготовления загранпаспортов и возможности ускорения получения документов.

Как сообщала Госпогранслужба, по состоянию на 4 августа 162 тыс. украинцев въехали в ЕС по безвизом..

В то же время в ДМС отмечают, что каждый день украинцы оформляют около 20 тыс. загранпаспортов.

Олег Твердь, для УП, Оксана Коваленко, УП