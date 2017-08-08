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В Украине можно будет жениться и зарегистрировать детей через интернет

Вторник, 8 августа 2017, 15:36

В Украине до конца года заработают сервисы, которые позволят жениться онлайн и так же зарегистрировать детей.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Внедрение электронных услуг - один из приоритетов правительства, поэтому Государственное агентство по вопросам электронного управления плодотворно работает в этом направлении. До конца года планируется ввести еще ряд онлайн-сервисов. В частности, регистрация ребенка и брака онлайн", - написал он.

По его словам сейчас наибольшей популярностью пользуется электронная услуга по открытию ФЛП.

"Да, с помощью онлайн-сервиса уже открыто 1211 ФЛП", - сообщил он.

Он также посоветовал, что украинцам стоит оформлять электронную подпись.

"Следует добавить, что широкому распространению электронных услуг способствует обеспечению украинцев надежными средствами электронной идентификации. Пока в Украине таким средством является электронная цифровая подпись (ЭЦП). Поэтому я посоветовал бы всем украинцам, которые еще не имеют ЭЦП, оформлять ее", - написал он.

"С осени начнется выдача внутренних паспортов в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью (ЭЦП), а к концу года в Украине заработает MobileID (ЭЦП на SIM-карте)", - добавил Гройсман.

Украинская правда

Темы: обществоинтернет
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