Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Варшава в сентябре примет решение по изображению Львова в паспортах

Вторник, 8 августа 2017, 16:12

Окончательное решение о том, какие изображения будут размещены в новом польском паспорте, будет принято в сентябре.

Об этом сообщили в МВД Польши, передает Gazeta Prawna.

В ведомстве отметили, что интернет-голосование по поводу мотивов, изображенных на страницах нового паспорта, носит характер общественного обсуждения.

"Представленные мотивы указывают на фигуры, события, места и символы, связанные с восстановлением независимости Польши в 1918 году. Еще раз подчеркиваем, что никакого решения пока не принято. Сейчас трудно предсказать, какие изображения будут выбраны", - сообщили в МВД Польши, комментируя протест Литвы и Украины о возможном размещении в паспортах изображений Вильнюса и Львова.

Напомним, в следующем году к столетию независимости в Польше будет выпущен паспорт в новому дизайне. На его страницах, среди других изображений, будет Мемориал орлят во Львове.

Также в сети продолжается народное голосование за другие изображения. Среди предложенных вариантов – расположенные в Вильнюсе Святые ворота, известные как Ворота Рассвета или Острая брама.

Литва на прошлой неделе отреагировала на эту инициативу. Глава МИД вызвал временного посла Польши и предупредил, что такого быть не должно.

В понедельник в Министерстве иностранных дел Украины вручили ноту протеста послу Польши в Украине Яну Пекло, сообщив, что последние действия Варшавы негативно повлияют на двусторонние отношения.

Подробнее о конфликте читайте в материале ЕвроПравды: "Скандал по паспорту: достаточно ли отреагировала Украина на польскую провокацию".

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Польша
Польский оружейный концерн вышел в лидеры на европейском рынке боеприпасов
Крупнейший со времен холодной войны: Польша провела масштабный военный парад
Президент Польши почтил память воинов УНР, погибших в боях против большевиков
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: