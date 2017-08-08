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ГПУ вручила Гречкивскому обвинение в мошенничестве

Вторник, 8 августа 2017, 18:14

Сотрудники Генеральной прокуратуры вручили обвинительный акт члену Высшего совета правосудия Павлу Гречкивский.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Указывается, что департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Гречковского и его подельника в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

"Как установлено следствием, последние мошенническим путем пытались завладеть денежными средствами в сумме 500 тыс. долларов США за якобы помощь в решении хозяйственного спора в судах трех инстанций в пользу потерпевшего, путем воздействия на представителей судебной ветви власти", - сообщили в ГПУ.

В ведомстве заявили, что подозреваемые "пытались уклониться от ознакомления и получения процессуальных документов по завершению досудебного расследования".

 
фото: гпу

"В ближайшее время материалы производства будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как известно, Гречкивский подозревается в покушении на мошенничество, а именно в вымогательстве 500 тыс. долларов за якобы влияние на принятие судом необходимого решения.

ГПУ пыталась отстранить его от должности, но Высший совет правосудия отказала в ходатайстве.

Позже Гречкивский заявил, что не пойдет на сделку со следствием.

Украинская правда

Темы: судГенпрокуратура
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