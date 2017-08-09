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В СБУ рассказали подробности обысков в Страна.ua

Среда, 9 августа 2017, 10:56

В СБУ подтвердили, что СБУ проводит в Киеве в редакции издания "Страна.ua" и некоторых журналистов обыски.

"СБУ проводит санкционированные судом обыски в редакции Интернет-издания "Страна.ua" и по месту проживания некоторых журналистов", - сообщила на своей странице Facebook Елена Гитлянская.

"Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны). Сотрудники спецслужбы при осуществлении следственных действий проверяют компьютерную технику на наличие материалов, составляющих государственную тайну", - отметила она.

"Сайт Интернет-издания "Страна.ua" работает в штатном режиме", - добавила Гитлянская.

"Украинской правде" также стало известно, что обыски проводятся в четырех журналистов.

 

"Украинской правде" также стало известно, что обыски были проводиться у четырех журналистов, однако двоих не было дома, поэтому обыски происходят только в двух.

В комментарии "Украинской правде" журналистка издания Валерия Ивашкина сообщила, что обыски должны были провести у Александра Тимошенко и у Юлии Рябчун. Проводятся же обыски у Вероники Кифичак и Кирилла Малышева.

"Одновременно во всех них дома начались обыски. К Веронике пришли в 9:15. Извлекают технику, личную переписку, которая к делу не имеет отношения. У мамы журналистки изъяли планшет. В общем, по одному адресу, где я нахожусь, изъяли ноут, еще один нетбук, два планшета, даже электронную книгу. Изъяли флешку, даже диски мамы с записями, как делать массаж. телефоны изымают ", - отметила Ивашкина.

"Следователи пришли в сопровождении "своих" понятых, которые приехали на том же автомобиле. Понятые стоят и наблюдают, никаких вопросов не задают", - добавила Ивашкина.

"Я считаю, что таким образом пытаются запугать и заблокировать работу редакции", - добавила она.

Оксана Коваленко, УП

Темы: СМИСБУ
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