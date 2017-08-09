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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Безъязыкова

Среда, 9 августа 2017, 20:42

Шевченковский райсуд Киева начнет 18 августа рассматривать по существу дело обвиняемого в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Юлия Попик, такое решение было принято на подготовительном заседании в среду. На следующем судебном заседании прокуроры начнут зачитывать обвинительный акт.

Адвокаты убеждены, что в материалах дела нет ни одного доказательства вины Безъязыкова.

Кроме того, суд продлил Безъязыкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 октября.

В мае 2017 года прокуратура направила обвинительный акт в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

11 мая суд определил, что этот акт является неподсудным этому суду, и направил его в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. 23 мая Высший спецсуд отказал в этом и оставил обвинительный акт в Павлоградском горрайонном суде.

Попик затем еще раз подала ходатайство в Высший спецсуд о подсудности данного дела и 26 июля он принял решение направить дело Безъязыкова из Павлоградского суда в Шевченковский суд.

Как сообщалось, в декабре 2016 года следователи Службы безопасности Украины задержали И.Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ, ему было объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Безъязыков – кадровый офицер Вооруженных сил Украины, руководитель разведки бывшего восьмого армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015 года.

По словам жены Безъязыкова Маргариты Кушнировой, ее супруг попал в плен 16 августа 2014 года.

5 июля 2016 года Безъязыков был освобожден из плена боевиков.

Темы: судВооруженные силы
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