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Стало известно, кого задержали за растрату денег проекта "Стена"

Среда, 9 августа 2017, 23:31

Семи задержанным накануне в рамках расследования дела о растрате денег, выделенных на проект "Стена", сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Должностных лиц Государственной пограничной службы подозревают в совершении преступлений, которые нанесли значительный ущерб интересам государства. А именно:

- начальника управления капитального строительства ГПСУ подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины;

- старшего офицера Первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

- бывшего начальника Первого отдельного отдела капитального строительства - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 УК Украины.

Также среди подозреваемых - руководители фирм, которые должны были строить так называемую "Стену":

- директору ООО "АЗИ" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины;

- директор ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" подозреваются в совершении преступления по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- директору и основателю ООО "Стройцентр "Витязь" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

Выполнявшему роль посредника инкриминируют совершение преступления по ч.5 27 ч.5 ст. 191 УК Украины.

Сейчас все задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУ Национальной полиции в городе Киеве.

Детективы готовят ходатайство в Соломенский районный суд Киева об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, общая сумма которого должна быть сопоставимой с суммой нанесенного государству ущерба.

Как известно, 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шесть человек, вероятно причастных к хищению средств так называемого проекта "Стена".

Среди задержанных - должностные лица Государственной пограничной службы и предприятий-подрядчиков.

В тот же день был задержан еще один человек, который, по версии следствия, выполнял роль посредника. Досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" детективы НАБУ осуществляют с марта в 2016 году.

Предварительная квалификация - ч. 5 ст.191 УК, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.210 УК Украины. По результатам судебно-строительных экспертиз сумма установленных убытков, причиненных государству в результате преступления составляет 16,688 млн грн.

"Стена" - это проект по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республике Крым.

Украинская правда

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Темы: НАБУ
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