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У Порошенко есть "твердая надежда", что примут образовательную реформу

Пятница, 1 сентября 2017, 11:09

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада примет во втором чтении закон "Об образовании".

Об этом он заявил во время открытия Песочинской общеобразовательной школы в Харьковской области.

"Реализация амбициозных задач модернизации образования, стоящих сейчас перед нами, носит название "Новая украинская школа". И я выражаю очень твердую надежду, что Верховная Рада примет разработанный правительством, советом реформ при президенте Украины, новый закон "Об образовании", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что новый закон позволит учителям получать большую зарплату и повышать квалификацию.

"В 2018 году 520 миллионов гривен предусмотрено в бюджете только на повышение квалификации", - добавил президент.

Как известно, председатель Верховной Рады Андрей Парубий намерен предложить народным депутатам начать работу на предстоящей сессии парламента с реформы сферы образования.

Седьмая сессия Верховной Рады 8-го созыва начнется 5 сентября.

Как сообщалось, ранее министр образования Лилия Гриневич отмечала, чтозакон "Об образовании" должен быть принят до Дня учителя, который отмечается ежегодно в первое воскресенье октября.

По словам министра, текст нового закона "Об образовании" полностью готов к рассмотрению во втором чтении.

Украинская правда

Темы: образованиеПорошенко
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