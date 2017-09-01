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Нардеп БПП судится с пограничниками, которые не выпускают его из Украины

Пятница, 1 сентября 2017, 15:20

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник пытается обжаловать действия пограничников, которые не выпускают его за границу из-за невыплаченого долга в 350 миллионов гривен.

Об этом сообщает "УНИАН".

В публикации говорится, что 22 августа Винник подал в Окружной административный суд Киева иск к Государственной пограничной службе.

"Народный депутат пытается оспорить действия пограничников, которые, исполняя решение столичного Апелляционного суда, не выпускают его за границу, из-за непогашеного перед банками долга в 350 миллионов гривен", - пишет издание.

По их данным, заседание по рассмотрению иска депутата-должника назначено на 8 сентября.

Дело будет рассматривать судья Павел Григорович.

На данный момент, задолженность депутата погашается путем принудительного взыскания 20% (около 3 500 грн в месяц) из заработной платы через аппарат Верховной Рады.

Как известно, в ноябре прошлого года народного депутата БПП Ивана Винника ограничили в праве выезда за пределы Украины в связи с многомиллионой задолженностью перед "Альфа Банком" и "ПриватБанком".

Почти год Иван Винник пытался отменить решение киевского  Апелляционного суда http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63974297, обращаясь во все судебные инстанции. Однако получал отказ.

Украинская правда

Темы: Верховная Радаграница
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