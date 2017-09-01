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Украина включит Россию в перечень государств миграционного риска

Пятница, 1 сентября 2017, 16:16
Украина включит Россию в перечень государств миграционного риска

Президент Петр Порошенко подписал решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении контроля за въездом и выездом из Украины, которым, в частности, должны внести Россию в список стран миграционного риска.

Об этом говорится в указе президента, обнародованном в пятницу.

Согласно указу, Кабмин в месячный срок должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности, добавив туда Россию.

Правительство совместно со Службой безопасности должно усилить контроль за выездом и въездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства, а также обеспечить совершенствование законодательства относительно регистрации места жительства в Украине людей из государств миграционного риска.

"Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапности внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства относительно въезда в Украину; осуществления въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, за загранпаспортами, содержащих бесконтактный электронный носитель", - говорится в указе.

Так, правительство должно обеспечить внедрение с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации украинцев, иностранцев и лиц без гражданства, и обеспечить ресурсы для фиксации биометрических данных иностранцев при пересечении границы Украины.

Украинская правда

Темы: Кабинет министровРосcия
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