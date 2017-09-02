Польша построит забор на границе с Украиной и Беларусью

Польша планирует сооружение вдоль границы с Беларусью и Украиной ограды для предотвращения миграции диких кабанов, которые переносят африканскую чуму свиней (АЧС).

Об этом сообщает Польское радио.

Сейчас в Польше изучают правовые и экологические условия сооружения вдоль границы с Беларусью и Украиной забора против кабанов. Результаты станут известны в течение двух-трех недель.

Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юрґель сообщил, что стоимость забора составит 130 млн злотых (30 млн евро), а длина ограждения - 729 километров. Министерство финансов обещает предоставить такую ​​сумму.

По мнению экспертов, причиной появления африканской чумы свиней в Польше были зараженные этим вирусом дикие кабаны, которые зашли на территорию Польши из Беларуси.

Как оценил министр Юрґель, забор необходим, несмотря на тот факт, что осенью количество новых очагов африканской чумы свиней должно значительно уменьшиться. Наиболее опасные месяцы, когда развитие болезни является сильнейшим, это июнь, июль и август.

С момента появления АЧС в Польше в 2014 году до сих пор обнаружено 93 очага этого заболевания в трех вооеводствах: Подляшском, Люблинском и Мазовецком. Также выявлен 461 случай заражения АЧС у диких кабанов.