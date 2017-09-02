Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В торгпредстве РФ в Вашингтоне тоже спешно жгли документы

Суббота, 2 сентября 2017, 08:36

Сотрудники торгового представительства России в Вашингтоне спешно сжигают на его заднем дворе бумажную документацию.

Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy, разместив в Twitter короткое видео, пишет DW.com.

На съемке видна ограда торгпредства на Коннектикут авеню, за которой разожжен костер. Над пламененем поднимается белесоватый дым.

За несколько часов до этого с помощью болтореза рабочий демонтировал камеры, установленные на заборе вокруг здания.

Кроме того, по свидетельству корреспондентов издания, целый день у здания торгпредства было необычайно оживленно: выезжали и заезжали автомобили, сотрудники переносили коробки и большие пластиковые мешки с вещами.

Российское торговое представительство в американской столице до вечера 2 сентября должно быть закрыто по решению Вашингтона.

Ранее, как сообщалось, над зданием генерального консульства РФ в Сан-Франциско появился черный дым. При этом пожарную службу сотрудники учереждения на территорию не пустили, заявив, что просто сжигают некие предметы в камине.

В отделе пожарной охраны Сан-Франциско в связи с этим выразили недоумение, так как в городе действует запрет на сжигание мусора, пластмасс или других вредных материалов в каминах в дни, когда температура воздуха превышает 35 градусов.

В МИД РФ поспешили заявить, что ничего необычного не происходит, просто здание готовят к консервации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что американские спецслужбы намерены 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско.

Как сообщалось, США требуют от России закрыть консульство в Сан-Франциско и два других дипломатических объекта. В Государственном департаменте США объяснили, что этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить дипломатический персонал в России.

Учреждения должны закрыться до 2 сентября.

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
США
В США планируют к 2026 году вывести на орбиту космическую ракету с ядерным двигателем
Хотели сбежать от мира: в Скалистых горах США погибла семья отшельников
Генпрокурор Костин подтвердил, что США планируют передать данные о военных преступлениях РФ в Гаагу
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: