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Меркель: Нормальный диалог с РФ будет после выполнения "Минска"

Воскресенье, 3 сентября 2017, 02:34
Меркель: Нормальный диалог с РФ будет после выполнения Минска

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает важным поддержание контактов с Россией ради обеспечения общей безопасности, но для возвращения к нормальному диалогу необходимо выполнение Минских договоренностей.

Об этом она заявила в своем субботнем видеоподкасте, передает "Укринформ".

"С точки зрения европейской политики безопасности и обороны мы должны приложить все усилия для улучшения переговорных контактов (с Россией). Это включает в себя, однако, также реализацию Минских соглашений. Если это удастся, тогда у нас наступит момент для того, чтобы вновь вести более активные и интенсивные переговоры", - отметила она.

Меркель добавила, что сформировать европейский мирный порядок возможно только вместе с Россией. 

По ее словам, она всегда ратовала за то, чтобы "несмотря на большие конфликты, связанные с Украиной и нерушимостью территориальной целостности", не отказываться от диалога с Россией, в частности, между НАТО и РФ, придерживаться основополагающего акта о сотрудничестве между ними. 

Канцлер считает важным соблюдать все договоры о разоружении, которые были заключены, особенно между США и Россией. 

Также в своем подкасте Меркель заявила, что не считает необходимым для Германии ядерное вооружение.

Темы: МеркельРосcия
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