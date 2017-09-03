Суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу расстрелов на Майдане

Соломенский райсуд Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в уголовном производстве о незаконной передаче оружия "титушкам" для расстрела активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщил "5 каналу" начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он заверил, что вердикт будут обжаловать.

"Обвинительный акт с обвинением был возвращен судом в прокуратуру, и это произошло через 1,5 года рассмотрения этого дела в подготовительном заседании. Аргументация, что кроме лиц, которые непосредственно выдавали оружие - 3 правоохранителей и один представитель от титушок, который получал оружие, в обвинительном акте указываются лица, которые давали указания. А суд считает, что эти лица не должны указываться в обвинительном акте. По нашему мнению, это является незаконным", - отметил Горбатюк.

Как известно, 408 автоматов выдали "титушкам", чтобы подавить протест на Майдане в феврале 2014 года. Следователи установили, что провокаторов, которые атаковали майдановцев, лично координировал министр внутренних дел Януковиче Виталий Захарченко. Больше всего их было из Киева и Харькова, а также - Житомира, Нежина и Белой Церкви.

Подозрение объявили 26-ти молодым людям, в суд направлено 6 обвинительных актов. На скамье подсудимых также три правоохранителя, которые непосредственно выдавали оружие.