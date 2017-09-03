Пентагон: США дадут мощный военный ответ на угрозы

Соединенные штаты дадут "мощный военный ответ" на любую угрозу стране или ее территории.

Об этом 3 сентября заявил глава Пентагона Джеймс Маттис, сообщает Reuters.

"Любая угроза Соединенным Штатам или ее территориям, включая Гуам или нашим союзникам, получит мощный военный ответ, который будет эффективным и непреодолимым", - отметил Меттис.

Он также заявил, что Вашингтон не стремится к "полному уничтожению страны, а именно Северной Кореи".

"Но у нас есть много возможностей для этого", - добавил он.

Как известно, 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

Южная Корея пообещала добиться новых и наиболее мощных санкций Совета Безопасности ООН для полной изоляции КНДР.

В ЕС последнее ядерное испытание КНДР считают серьезной угрозой для международной безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея остается угрозой для Соединенных Штатов, а разговоры с Пхеньяном не сработают.

Трамп назвал КНДР страной-изгоем, которая стала большой угрозой и для Китая, однако тот помогает решить северокорейскую проблему "с небольшим успехом".

Глава Минфина США представит президенту новый пакет санкций против КНДР в связи с очередным ядерным испытанием.

Украинская правда