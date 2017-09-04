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НФ призывает повысить меры безопасности на 14-20 сентября

Понедельник, 4 сентября 2017, 12:29

Фракция "Народный фронт" считает, что на время проведения Россией и Беларусью совместных военных учений Украине следует повысить меры безопасности.

Об этом сказал лидер этой фракции Максим Бурбак на согласительном совете Верховной Рады 4 сентября.

Он напомнил "об упорных слухах, которые пытаются навязать украинскому обществу как реальность в последние несколько месяцев".

"Я говорю о многочисленных разговорах о реванше пророссийских сил уже этой осенью. Сценарий, который якобы вернет Украину в орбиту России, а уголовная банда Януковича снова получит здесь вассальные полномочия. Распространяют эти слухи те же люди, которые организовывали "титушок" против Майдана и разжигали войну в 2014 году", – уточнил Бурбак.

По его мнению, "эти самовнушения "регионалов" могут вызвать только гомерическую реакцию".

"Однако напоминаем украинским спецслужбам о прямой задаче выявлять антиукраинские планы и останавливать действия, которые могут координироваться из России, особенно на фоне масштабных учений российской армии "Запад-2017" на территории Беларуси, у границ Украины, которые состоятся в сентябре этого года", – добавил Бурбак.

Он напомнил мнению представителей НАТО о том, что в учениях могут участвовать больше военнослужащих, чем заявляет Россия (13 тысяч – ред.).

"Народный фронт" считает, что в период с 14 по 20 сентября государственные органы власти должны продемонстрировать эффективность и слаженность для недопущения реальной опасности для страны. Также требуется особое внимание силовых структур к возможным провокациям внутри страны", – сказал лидер фракции "Народный фронт".

Алена Рощенко, УП

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Темы: Верховная РадаармияРосcия
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