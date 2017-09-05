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Полиция задержала жителя Славянска, вступившего в ряды боевиков для "статуса"

Вторник, 5 сентября 2017, 03:52

Сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Славянска, который вступил в ряды боевиков "ДНР", чтобы похвастаться перед девушкой и друзьями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В апреле 2014 года парень обратился к своему знакомому, который находился в рядах "ДНР", с просьбой взять его на "службу". Мотивом были не деньги или "идея", а "статус ополченца". С первого дня он получил позывной - "Самопал".

В течение двух месяцев злоумышленник проходил военную подготовку в тренировочном лагере, расположенном под Карачуном. После прохождения подготовки из числа боевиков, которые также находились в этом лагере, были сформированы постовые группы.

Задержанный вместе с другими боевиками получили автоматы "Калашникова" и дежурили на блокпостах.

После освобождения города от оккупации злоумышленник уехал вместе с боевиками в Горловку. Некоторое время он жил на оккупированных территориях, но впоследствии решил вернуться в родной город.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Темы: ДНРполиция
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