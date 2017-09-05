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За 3 года в Украине привлекли к суду 18 российских генералов и адмиралов

Вторник, 5 сентября 2017, 13:13

Следственные органы военной прокуратуры с 2014 года арестовали имущества на 550 млн гривен.

Об этом говорится в отчете Главной военной прокуратуры за 3 года работы, передают "Українські новини".

Согласно отчету, за это время арестовано имущество на 550 млн гривен, возмещен 341,7 млн гривен, задержан 1 821 человек, направлены в суд 11 164 обвинительных акта.

По искам военной прокуратуры суды взыскали 1 млрд 472 млн гривен, в том числе 258 млн гривен - в государственный бюджет, и вернули недвижимое имущество общей стоимостью 510 млн гривен.

Кроме того, по искам военной прокуратуры суды вернули в государственную собственность 41 тыс. га земель общей стоимостью 494,6 млн гривен.

Управление по расследованию преступлений против основ национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного порядка арестовало имущество общей стоимостью более 120 млн гривен и задержало 30 человек.

В отчете также сказано, что это управление привлекло к уголовной ответственности 18 генералов и адмиралов Вооруженных сил России, в том числе министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Шевченковский районный суд Киева 5 августа 2015 года разрешил задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения в виде ареста Герасимова, а Печерский районный суд Киева 1 сентября 2016 года разрешил задержание Шойгу.

Темы: прокуратураРосcияденьги
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