OCCRP: Азербайджан потратил на взятки европейцам 2,9 млрд долларов

Правящая элита Азербайджана из "черной кассы" потратила 2,9 миллиардов долларов на подкуп европейских политиков и на заграничные поездки и лечение.

Об этом сообщает портал "Настоящее время", ссылаясь на результаты расследования, которое провел Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным авторов расследования, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную "черную кассу". Деньги в нее поступали, в том числе, и из РФ, и тратились на взятки европейским политикам, покупку дорогих вещей, заграничные поездки и лечение в американских и европейских клиниках членов правительства и их семей.

В публикации сообщается, что международные журналисты изучили массив данных с 2012 по 2014 год и выяснили, что в Великобритании на подставных лиц из Азербайджана, были зарегистрированы несколько компаний. Организации сдавали фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного из датских банков.

Так, согласно данным журналистов, в 2012 году "Рособороэкспорт", монополист РФ по продаже оружия за рубежом, перевел около 29 миллионов долларов на счет одной из фирм в отмывочной схеме.

Как минимум 1,8 миллионов долларов денег Рособоронэкспорта перечислили на офшорную компанию, принадлежащую Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана Ягубу Эюбову.

Деньги Рособоронэкспорта также переводились на счета другой офшорной фирмы, которая выступала посредником при продаже российского цемента в Азербайджан. Покупателем выступил холдинг, принадлежащий Арифу Пашаеву, тестю президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его дочь Мехрибан Алиева – не только жена президента, но первый вице-президент республики.

Как выяснили журналисты, из "черной кассы" получил взятку бывший депутат бундестага и экс-председатель мониторинговой миссии ПАСЕ Эдуард Линтер, который возглавлял миссию наблюдателей на выборах в Азербайджане.

За свой "положительный отзыв" о ходе голосования он получил 61 тысячу евро.

Всего же с 2012 по 2014 год на его счет была перечислена 891 тысяча евро.

"В 2013 году директор ЮНЕСКО, болгарский политик Ирина Бокова проводила фотовыставку "Азербайджан – пространство толерантности". Через три дня на счет ее мужа Калина Митрева с пометкой "за управленческие услуги" перечислили €20 тысяч. Всего же Митрев получил €425 тысяч за два года", - пишет издание.

В публикации отмечается, что 2 миллиона евро взятки получил и итальянский политик Лука Волонте. Журналисты отмечают, что скорее всего, деньги от Баку он получил за то, чтобы заблокировать принятие резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане.

Сам политик заявил журналистам, что "оказывал консультационные услуги влиятельному азербайджанскому бизнесмену".

"В 2012-2013 годах фиктивная британская компания оплачивала первому вице-премьеру Азербайджана Ягубу Эюбову и его сыну, послу страны в Совете Европы Эмину Эюбову, лечение в одной из лучших американских больниц. Здоровье чиновников обошлось отмывочным фирмам в $12 тысяч. Счета на медицинские услуги Эюбовым оплачивались и европейским клиникам", - отмечают журналисты.

В публикации также указано, что в январе 2013 года пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов получил из "черной кассы" 18 тысяч долларов на "образовательную поездку в США".

Украинская правда