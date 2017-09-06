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Движение у Верховной Рады перекрыто из-за акции автомобилистов

Среда, 6 сентября 2017, 09:13
Движение у Верховной Рады перекрыто из-за акции автомобилистов
Движение "Чесно"

Движение транспорта возле Верховной Рады перекрыты из-за акции владельцев автомобилей с европейскими номерами.

Перекрыта полностью улица Грушевского, пробка на Европейской площади и Парковой аллее, сообщают очевидцы.

"Владельцы автомобилей с еврономерами с самого утра стоят у здания Верховной Рады. Движение у парламента заблокировано до Арсенальной", – пишет движение "Честно" в Twtter.

На акции присутствовали владельцы автомобилей из большинства городов Украины.

"Честно" уточняет, что движение у Верховной Рады заблокировано на время акции.

На Площади Славы также образовался затор.

 
Площадь Славы

Улицы Лютеранская и Институтская тоже перекрыты.

Движение во всем правительственном квартале заблокировано.

Цель акции, как заявляют организаторы, – "добиться от властей того, чтобы украинцы могли покупать автомобили на украинских номерах по европейским ценам", мол, машины в Украине "стоят в разы дороже, чем в Европе".

Поэтому они призвали людей протестовать с 6 утра 6 сентября под парламентом.


6 сентября парламентарии работают в комитетах.

По состоянию на 9:15 центр столицы – в пробках.

 

В свою очередь, первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин возмутился, что Кабмин пикетируют для изменений в Таможенный кодекс по урегулированию транзита и временного ввоза авто тогда, когда на востоке страны "идет война".

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Алена Рощенко, УП, обновлено

Темы: акцииКиевтранспортзаконодательство
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