Движение у Верховной Рады перекрыто из-за акции автомобилистов

Движение транспорта возле Верховной Рады перекрыты из-за акции владельцев автомобилей с европейскими номерами.



Перекрыта полностью улица Грушевского, пробка на Европейской площади и Парковой аллее, сообщают очевидцы.

"Владельцы автомобилей с еврономерами с самого утра стоят у здания Верховной Рады. Движение у парламента заблокировано до Арсенальной", – пишет движение "Честно" в Twtter.

Власники автомобілів на євро номерах з самого ранку стоять біля будівлі @verkhovna_rada 🚘🚔Рух біля парламенту заблоковано до м.Арсенальна pic.twitter.com/eUAvMZb5cg — ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017

День машин з литовськими номерами розпочався. Вулиця Грушевського pic.twitter.com/ARUui5ma77 — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) September 6, 2017

На акции присутствовали владельцы автомобилей из большинства городов Украины.

На акції біля @verkhovna_rada є власники автівок з більшості міст України 🚘🚍 pic.twitter.com/uDBW5I5dRG — ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017

"Честно" уточняет, что движение у Верховной Рады заблокировано на время акции.

На Площади Славы также образовался затор.

Площадь Славы

Улицы Лютеранская и Институтская тоже перекрыты.

Движение во всем правительственном квартале заблокировано.

Рух транспорту в урядовому кварталі заблоковано на час акції від м. Арсенальна pic.twitter.com/pE6VEPB6lC — ЧЕСНО (@chesno_movement) September 6, 2017

Цель акции, как заявляют организаторы, – "добиться от властей того, чтобы украинцы могли покупать автомобили на украинских номерах по европейским ценам", мол, машины в Украине "стоят в разы дороже, чем в Европе".



Поэтому они призвали людей протестовать с 6 утра 6 сентября под парламентом.



6 сентября парламентарии работают в комитетах.



По состоянию на 9:15 центр столицы – в пробках.

В свою очередь, первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин возмутился, что Кабмин пикетируют для изменений в Таможенный кодекс по урегулированию транзита и временного ввоза авто тогда, когда на востоке страны "идет война".

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Алена Рощенко, УП, обновлено

