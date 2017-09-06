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На Ровенщине легковушка влетела в грузовик: четверо погибших

Среда, 6 сентября 2017, 10:20

В результате ДТП, произошедшего на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Рокитновском районе Ровенской области, погибли четыре человека, еще один - в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции региона.

"Сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Ковель-Ягодин поступило в полицию сегодня, 6 сентября, около 7 утра", - рассказывают правоохранители.

Полиция выяснила, что автомобиль Opel Omega вблизи села Масевичи по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

В результате столкновения погибли четверо мужчин из легкового автомобиля. За жизнь еще одного борются врачи.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты.

 
 
 

Украинская правда

Темы: Ровенская областьДТПавточрезвычайное происшествие
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