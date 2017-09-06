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У Порошенко хотят закрыть 1 из 3 пунктов пропуска до Крыму

Среда, 6 сентября 2017, 15:26

Представительство президента в аннексированном Крыму выступает за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до двух.

Об этом заявил постоянный представитель Президента в Крыму Борис Бабин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам, сообщают "Украинские новости".

Предлагают закрыть КПВВ "Чаплинка".

"Зачем нам содержать два пункта пропуска – Каланчак и Чаплинка – на расстоянии нескольких километров один от другого только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что исходя из национальной безопасности, есть понимание со стороны силовых структур, там должен быть один пункт пропуска", - сказал он.

Директор департамента по вопросам Крыма Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк добавил, что проект обустройства пунктов пропуска в Крым находится на данный момент в Министерстве экономического развития и торговли.

"Касательно предложения ликвидации КПВВ "Чаплинка" – есть некоторые замечания относительно того, что если мы сужаем пропускную способность въезда - выезда, то могут быть провокации со стороны России", - заявил он.

В то же время Бабин считает, что пункт пропуска "Чаплинка" должен быть закрыт.

Как известно, 17 августа президент Петр Порошенко уволил Наталью Попович с должности постоянного представителя Президента в аннексированном Россией Крыму и назначил на нее Бабина.

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Темы: Крым
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