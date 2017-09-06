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Германия: Миротворцы нужны на всей территории ОРДЛО

Среда, 6 сентября 2017, 17:55

В правительстве Германии считают, что миротворческую миссию нет смысла согласовывать с боевиками и разместить ее следует на всей территории конфликта на Донбассе, а не только на линии соприкосновения.

Об этом, выступая перед журналистами в Берлине, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает "УНИАН".

По ее словам, в случае отправки миротворческой миссии ООН на Донбасс "голубые каски" нужно будет разместить на всей территории конфликта, а не только на линии соприкосновения.

Деммер отмечает, что пока неясно, удастся ли достичь согласия насчет всех деталей такой миссии на Донбассе, но однозначно не видит оснований предоставлять в этом вопросе правого голоса сепаратистам на Донбассе.

"Это было бы неприемлемым усилением значения самопровозглашенного руководства так называемых народных республик", - подчеркнула представительница немецкого правительства.

Ранее сообщалось, что РФ требует согласовать с боевиками условия пребывании миротворческой миссии в ОРДЛО, а также, прежде, чем ввести "голубые каски" Украина должна предоставить "особый статус" Донбассу.

Украинская правда

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Темы: ГерманияДонбассмиротворцы
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