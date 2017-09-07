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Арьев: Сыроид делает заявления на радость российским пропагандистам

Четверг, 7 сентября 2017, 08:59

Народный депутат Владимир Арьев считает, что заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид своими заявлениями угождает российским пропагандистам.

"Когда законы не знает гражданин – грустно. Когда вице-спикер парламента – страшно", - написал он в Facebook.

"Сыроид стоило лишь открыть закон Украины о борьбе с терроризмом, чтобы не делать заявлений на радость российским пропагандистам", – добавил Арьев.



Накануне в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности и обороны решили рекомендовать отклонить законопроект о временно оккупированных РФ территории №6400, а законопроект нардепа Мустафы Найема на ту же тему №6400-2 отправить на доработку.

Однако при рассмотрении законопроекта №6400, среди авторов которого есть вице-спикер Оксана Сыроид, возникла перепалка. Нардепов возмутили ее слова том, что на данный момент нет юридических оснований для задействования ВСУ в зоне АТО.

"Применение ВСУ согласно Конституции происходит, когда ВР дает согласие на применение вооруженных сил. Когда вы говорите, что АТО является основанием для применения ВСУ, это не так", – сказала вице-спикер.

После предложения отклонить законопроект №6400 Сыроид покинула заседание комитета.

Вице-спикер в Facebook написала о подготовке "сценария пацификации".

"Президент вместо того, чтобы придумывать "реинтеграционные" гибриды и обращаться к ООН с просьбой о миротворцах, должен принять решение о применении Вооруженных сил Украины в связи с российской агрессией и оккупацией – и обратиться с этим решением в парламент. А парламент должен дать согласие на применение Вооруженных сил и принять закон о признании оккупации территорий Российской Федерацией как основания применения вооруженных сил. Остальное от лукавого", – считает Сыроид.

"Комитет свое лицо показал. Слово за парламентским залом", – добавила она.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: СамопомичАТОармияВерховная Радазаконодательство
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