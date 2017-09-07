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Россия готовится к масштабной войне – Порошенко

Четверг, 7 сентября 2017, 10:49
Россия готовится к масштабной войне – Порошенко
FB Yan Dobronosov

Президент Петр Порошенко считает белорусско-российские военные учения подготовкой к масштабной войне.

Об этом он сказал в ежегодном послании к Верховной Раде 7 сентября.

"Нет пока никаких признаков, чтобы Москва была готова отступить из Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба все больше", - сказал президент.

Среди примеров подготовки к войне он назвал российско-белорусские учения "Запад 2017".

"Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины. 7000 платформ с солдатами и техникой приблизились и приближаются к нашим границам. И нет никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется в Россию ", - сказал Порошенко.

Он добавил, что именно поэтому Украина усилила контроль на всех участках государственной границы.

Порошенко напомнил, что в 2014 году под прикрытием якобы обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи Россия развернула группировку для проведения спецоперации по захвату Крыма, а в июле 2008 года, после проведения учений "Кавказ-2008" российские войска, вместо того чтобы вернуться в пункты постоянной дислокации, напали на Грузию.

"Нынешние учения, которые продлятся целых 2 месяца, гораздо более масштабные. Очевидно, Кремль проверяет, насколько готовы к большой войне с Западом не только российские вооруженные силы, но и все Российское государство ", - подчеркнул Порошенко.

Он процитировал слова американского сенатора Джона Маккейна.

"Россия является большей угрозой, чем террористические группировки исламского государства. В тех нет военного возможностей, технологий и стремления править миром. А в России есть", - подытожил Порошенко.

Ирина Балачук, Украинская правда 

Темы: ПорошенкоРосcиявойна
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