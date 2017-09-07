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Президент призывает как можно скорее провести земельную реформу

Четверг, 7 сентября 2017, 11:30

Президент Петр Порошенко считает неконституционным мораторий на продажу земли и подчеркивает необходимость как можно скорее провести земельную реформу.

Об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Раде 7 сентября.

"Миллионы людей формально владеют землей, но за них решили, что они не способны ею распоряжаться, и ввели абсолютно неконституционный мораторий. Почему мы тогда позволяем людям продавать квартиры? Тоже кто-то их может все скупить ", - сказал Порошенко.

"В Эстонии в частные руки отдали все – порт, телекоммуникации, авиацию и даже железную дорогу. В Польше с 8,5 тысячи государственных предприятий в руках государства сейчас осталось 41. И землю у них не скупили иностранцы, несмотря на то, что жители этих стран могут легко покупать или продавать сельскохозяйственные угодья ", - сказал Порошенко.

Он добавил, что не собирается выдавливать из Верховной Рады земельную реформу.

"Но прошу принять – хотя бы уме и сердце – политическое решение в ее пользу. Принять такие законы, которые хотя бы снимут фобии, которые есть на эту тему в обществе и народных депутатов. Которые учтут все предостережения, выставят все предохранители, установят минимальную цену, защитят сельского жителя, сделают прозрачную позицию в реестре для регистрации – но дадут свободу украинскому сельскому жителю", - сказал президент.

Он призвал депутатов определиться с четкой датой старта реформы, поскольку земельный рынок и приватизация являются "быстрыми и надежными способами привлечь в Украину достойный объем инвестиций".

"У нас есть возможность продавать активы открыто, конкурентоспособно, по новым прозрачными и понятным правилам на основании нового закона, наполнение которого в ваших руках", - подытожил Порошенко.

Ирина Балачук, Украинская правда

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Темы: Порошенкоземляреформы
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