Порошенко: Я никогда не соглашусь на избрание президента парламентом

Президент Петр Порошенко не согласится на то, чтобы главу государства выбирала Верховная Рада, а не избиратели.



Об этом он заявил в Верховной Раде, выступая с ежегодным посланием.



"Ни разу я не воспользовался правом на приостановление актов Кабинета министров с одновременным обжалованием в Конституционном Суде. Да и к праву вето прибегал не очень часто. Но тогда разные ветви власти занимались взаимной борьбой и не смогли провести ни одной принципиальной реформы", – отметил глава государства.



"Конечно, действующая модель не идеальна. Время от времени ко мне приходят с предложениями что-то изменить: вернуть президенту объем полномочий по Конституции 1996 года или, наоборот, превратить президента в церемониймейстера. Кто-то предлагает "тюнинг": четко выписать те статьи, которые трактуются неоднозначно", – сказал он.



Порошенко напомнил, что он сторонник парламентско-президентской республики – и уже "уступил в определенных полномочиях главы государства при голосовании за поправки по вопросам правосудия и децентрализации".



"Но я никогда не соглашусь с предложением забрать у людей право избирать президента и передать это право парламенту. Подчеркиваю, что объем полномочий главы государства также должно быть достаточным для эффективного выполнения функций главнокомандующего", – заявил президент.



Он также сказал, что "внесение кардинальных изменений в Конституцию уже почти в избирательном цикле вряд ли будет позитивно воспринято обществом".



Алена Рощенко, УП