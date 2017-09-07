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Таможенник-взяточник, которым хвастался Луценко, отделался штрафом

Четверг, 7 сентября 2017, 12:07

Экс-заместитель начальника Львовской таможни ГФС Владимир Шокало, задержанный за предложение $40 тысяч взятки, отделался штрафом в 8,5 тысячи гривен. В решении суда сумма взятки уменьшилась в 4 раза.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на приговор Сиховского райсуда Львова от 28 августа.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, 17 марта Шокало, который на тот момент временно в порядке ротации выполнял обязанности заместителя начальника Ивано-Франковской таможни ГФС, задержали на автостоянке во Львове во время передачи 40 тысяч долларов взятки военному прокурору Львовского гарнизона Владиславу Савинцу и заместителю начальника отдела Управления защиты экономики в Львовской области Святославу Боброву.

Шокало хотел, чтобы последние способствовали закрытию другого уголовного производства против него и еще двух сотрудников Львовской таможни – начальника этой таможни Левка Прокипчука и заместителя начальника Андрея Тодощука.

По данным "Наших грошей", в июне 2016 года прокуратура Львовского гарнизона начала расследование по подозрению и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрия Борисова в получении $ 15 тысяч взятки. 

 
Владимир Шокало
Фото kurs.if.ua

В рамках этого расследования исследовались факты получения взяток также Шокалом и двумя другими указанными таможенниками. Собранные данные в отношении последних были выделены в отдельное производство, которое и пытался закрыть Шокало.

В мартовских постановлениях по делу о даче Шокалом взятки фигурировало $ 40 тысяч.

Сначала Шокало инкриминировали ч.3 ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), которая предусматривает наказание от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Однако в постановлении от 28 августа сумма взятки уменьшилась до $ 10 тысяч. И осудили таможенника по значительно более мягкой статье – ч.1 ст.369-2 УК, предусматривающей штраф от 3400 до 8500 гривен или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.

Шокало полностью признал свою вину и дал суду пояснения, аналогичные фабуле обвинения.

Суд признал его виновным по ч.1 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), и приговорил до 8500 гривен штрафа с лишением права на 3 года занимать должности в органах ГФС, органах государственной власти и местного самоуправления.

$ 10 тысяч взятки суд конфисковал в доход государства.

При принятии решения суд учел "совершение обвиняемым преступления небольшой тяжести и личность обвиняемого". В частности, то, что он ранее не судим, исключительно положительно характеризуется по месту жительства и предыдущему месту работы, имеет многочисленные благодарности и награды, добровольно уволился с ГФС, а также имеет на иждивении родителей-пенсионеров и двух малолетних детей, искренне раскаялся.

Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу. У сторон еще есть время для подачи апелляции.

Темы: судвзяткакоррупция
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