Автомобилисты свернули акцию под Радой
Четверг, 7 сентября 2017, 16:01
Митингующие за легализацию нерастаможенных автомобилей завершили митинг у здания Верховной Рады.
Об этом со сцены на площади Конституции заявили координаторы акции, передают Украинские Новости.
Они призвали участников митинга сохранять порядок, не прибегать к провокациям и разъезжаться по областям. Перед этим полиция оттеснила автомобилистов из-под Рады.
В полиции пояснили, что митингующие принесли шины и собирались их жечь возле Верховной Рады.
На данный момент под парламентом находятся около 300 митингующих и около 300 правоохранителей.
По словам корреспондента УП большая часть митингующих разошлась. Один из организаторов акции Александр Чернявский сказал, что акция приостановлена.