Из-за аварии без света и воды остались несколько городов на Луганщине

В нескольких населенных пунктах Луганской области пропал свет и вода из-за аварии на электросети.

Об этом сообщили Украинской правде в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным ведомства, обесточивание произошло в период между 9 и 10 часами пятницы. По предварительным данным, пострадали Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Рубежное и Сватово.

В обладминистрации отметили, что авария, насколько им известно, произошла на участке между Счастьем и Лисичанском. Ремонтная бригада уже выехала на место аварии, обещают восстановить электроснабжение до конца дня.

Согласно сообщению в Facebook пресс-службы Луганского энергетического объединения, в 9:56 пятницы устройства релейной защиты и автоматики автоматически отключили ВЛ 220 кВ "ЛуТЭС - Лисичанска", принадлежащей ГП "НЭК "Укрэнерго".

"Это привело к обесточиванию большей части Луганской области, в частности, без электричества оказались населенные пункты Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная, Золотое, Горское, Кабанье и другие. Есть свет в Станице Луганской, Счастье, Новоайдаре, Старобельске", - говорится в сообщении.

По данным объединения, специалисты "Укрэнерго" уже выехали для восстановления электроснабжения.

"При неуспешном опробовании воздушной линии, до устранения повреждения будут применяться ограничения потребителей", - отметили в пресс-службе.

Евгений Кизилов, УП