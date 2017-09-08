Трем "украинским диверсантам" в Крыму продлили арест на два месяца

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 7 сентября продлил арест до 8 ноября севастопольцам Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову.

Об этом сообщила "Крымская правозащитная группа".

"Севастопольцам Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в подготовке "диверсий" на территории Крыма, "Киевский районный суд" Симферополя 7 сентября 2017 года продлил арест еще на два месяца, до 8 ноября". - говорится в сообщении.

Как известно, ФСБ РФ заявила, что 9 ноября в Севастополе задержали "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины".

Позже выяснилось, что задержаны Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич и Дудка Владимир Михайлович.

Трех подозреваемых в подготовке диверсий арестовали.

Управления разведки Минобороны Украины отрицает, что в Крыму задержали его сотрудников.