Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трем "украинским диверсантам" в Крыму продлили арест на два месяца

Пятница, 8 сентября 2017, 15:28

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 7 сентября продлил арест до 8 ноября севастопольцам Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову.

Об этом сообщила "Крымская правозащитная группа".

"Севастопольцам Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в подготовке "диверсий" на территории Крыма, "Киевский районный суд" Симферополя 7 сентября 2017 года продлил арест еще на два месяца, до 8 ноября". - говорится в сообщении.

Как известно, ФСБ РФ заявила, что 9 ноября в Севастополе задержали "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины".

Позже выяснилось, что задержаны Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич и Дудка Владимир Михайлович.

Трех подозреваемых в подготовке диверсий арестовали.

Управления разведки Минобороны Украины отрицает, что в Крыму задержали его сотрудников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Крым
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: