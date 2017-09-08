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В Киеве обстреляли Porsche: двое раненых

Пятница, 8 сентября 2017, 15:41

Около 15:00 на улице Дегтяревской, 38 в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения.

Об этом "Украинской правде" сообщил очевидец.

"Неизвестные обстреляли машину с номерами, где четыре пятерки. Дегтяревская, 38. Нападавшие скрылись в направлении метро "Берестейская"", - рассказал собеседник. 

 
Фото 112.ua

Позже пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что правоохранители, которые выехали на вызов, на улице Белорусской обнаружили автомобиль "Опель" с автоматом на сиденье.

 
Фото Полиции
 
Фото Полиции

"Впоследствии из медцентра на Бердичевской поступило сообщение, что к ним обратились 2 мужчин с огнестрельными ранениями. Выехали туда", - сказала Блищик.

По данным ДТП.kiev.ua, сначала серый автомобиль польской регистрации с номером RSTWE36 столкнулся с "Porsche" (номер АА5555ЕМ), затем из него обстреляли "Porsche" и скрылись. 

 
Фото dtp.kiev.ua
 
фото dtp.kiev.ua

Сейчас на месте работают правоохранители, опрашивают свидетелей и выясняют местоположение камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать ход событий.

На сайте Полиции Киева сообщили, что по состоянию на 16:00 на улице Дегтяревской, 25 полицейские обнаружили автомобиль "Ягуар" с повреждениями от выстрелов и следы крови в салоне. 

 
Фото полиции

По словам свидетелей, злоумышленники передвигались на автомобиле "Опель", который оставили на улице Белорусской.

По предварительной информации, их было двое.

Во дворе дома, куда они бежали, оперативники нашли спортивную сумку, в которой обнаружили рожок к автомату, балаклаву, зажигалку и окурки. 

 
фото полиции

Ирина Балачук, Украинская правда

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Темы: Киевкриминал
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