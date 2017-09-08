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Стало известно имя погибшего в результате взрыва на Бессарабке

Пятница, 8 сентября 2017, 19:04
Стало известно имя погибшего в результате взрыва на Бессарабке

Погибшим при взрыве в автомобиле на Бессарабке в Киеве был Темур Махаури - член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО.

Об этом в эфире 112 канала сказали друзья погибшего, которые приехали на месте происшествия.

По словам спике МВД Артема Шевченко, женщина, находившаяся в машине, получила серьезные повреждения, за ее жизнь борются врачи.

В то же время жизнь ребенка не находится под угрозой, серьезных травм у нее нет.

По предварительной информации, сработало мощное взрывное устройство, заложенное в автомобиль.

Погибший был гражданином Грузии. Как отметил Шевченко, Махаури задерживался в Украине, получал условный срок за незаконное хранение оружия.

Правоохранители возбудили дело по факту умышленного убийства, опасного для жизни многих людей.

Собеседник УП сообщил, что одной из версий убийства могут быть криминальные разборки между чеченцами и грузинами.

Ранее сообщалось о взрыве авто в центре Киева.

Взорвался автомобиль Toyota Camry с грузинскими номерами.

В авто было трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщина с ребёнком госпитализированы.

Украинская правда

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Темы: Киевубийство
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