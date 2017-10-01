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В Канаде неизвестный убил полицейского и ранил 4 человек

Воскресенье, 1 октября 2017, 22:59

В городе Эдмонтон (Канада) неизвестный на автомобиле сбил полицейского и ударил его ножом, а во время бегства сбил на другом транспортном средстве еще 4 пешеходов.

Об этом вечером 1 октября сообщает Reuters.

Нападавшего - мужчину в возрасте около 30 лет - остановили на пропускном пункте за рулем грузовика, после преследования он был задержан.

В машине, которую задержанный покинул после нападения на полицейского, обнаружили флаг "Исламского государства".

 
Фото Reuters

Глава правительства Канады Джастин Трюдо осудил убийство полицейского и назвал инцидент терактом.

"Это очередной пример ненависти. Мы должны оставаться бдительными постоянно", - заявил Трюдо.

Украинская правда 

Темы: Канадатеракт
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