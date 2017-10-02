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"Нормандская четверка" пока встречаться не будет - Кремль

Понедельник, 2 октября 2017, 09:56

Саммит лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время не планируется.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

"Контакты на высшем уровне в "нормандском формате" пока не готовятся", - сказал Ушаков.

Одним из последнихъ контактов лидеров "нормандской четверки" был телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" 22 августа, во время которого обсуждался режим прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

Формат "нормандской четверки" сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов Украины, Франции, Германии и России.

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