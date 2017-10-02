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СЦКК Боевики обстреляли Зайцево и пункт пропуска

Понедельник, 2 октября 2017, 10:16

Боевики ОРДЛО обстреляли Зайцево и контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Майорск" в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В субботу боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов поселок Зайцево в Донецкой области, а в воскресенье - КПВВ.

"Перед началом работы контрольно-пропускного пункта въезда/выезда "Майорск", который расположен рядом с населенным пунктом Зайцево, украинские пограничники обнаружили повреждения в помещении модуля для оформления документов в результате попадания в него пули калибра 7,62 мм. Пуля прошла на вылет через стену этого сооружения и застряла в другой стене", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов в "Майорске" никто не пострадал, потому КПВВ ночью не работает.

В СЦКК считают, что такие действия боевиков подвергают "опасности мирное население, демонстрируют откровенное пренебрежение Минскими договоренностями и нежелание соблюдать режим прекращения огня в рамках "школьного перемирия".

Ранее сообщалось, что российская сторона СЦКК пытается направить украинскую сторону СЦКК на прямые договоренности с непризнанными ОРДО и ОРЛО для содействия проведению ремонтных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТО
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