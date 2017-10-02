Украине осталось на 0,1% подготовиться к отопительному сезону

Уже 99,9% социальных объектов Украины подготовлены к отопительному сезону.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на селекторном совещании, сообщают "Українські новини".

"На сегодняшний день, по нашей информации, состояние готовности социальных объектов составляет 99,9%", – сказал он.

По словам Зубко, готовность жилого сектора к отопительному сезону составляет 99,4%, степень готовности котельных – 99%.

При этом министр отметил, что, по информации министерства, степень готовности к отопительному сезону в Киеве составляет 99%.

В связи с заявлениями компании "Киевэнерго" о низкой готовности города к подаче тепла Зубко подчеркнул, что местная власть должна уточнить данные о готовности.

Вице-премьер также отметил, что если температура на улице будет составлять 8°С более трех суток, то необходимо включать отопление.

"Я бы сегодня обратился к городским головам с очень серьезным требованием, чтобы следили за температурой воздуха на улице" – призвал он, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По прогнозу сегодня мы видим, что среднесуточная температура, которая будет ниже 8°С, – она будет где-то 15 октября", – заявил Зубко.

При этом отопление в социальных объектах должно включаться, если температура в помещении опускается ниже 16°С, независимо от температуры на улице.

Алена Рощенко, УП, дополнено в 12:21