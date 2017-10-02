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Бой в РФ у границы с Украиной: Боевики двигались в сторону Украины

Понедельник, 2 октября 2017, 11:30

Кавказские боевики, убившие российского пограничника на территории неподалеку от украинской границы -  в поселке Теткино, Курской области - двигались в сторону Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя информацию российских СМИ о бое на российской границе, который вызвали боевики, которые якобы двигались с территории Украины.

"Информация о том, что эта группа двигалась из Украины, не соответствует действительности. Это очередной российский фейк", - отметил Слободян.

Он отметил, что в случае нарушений государственной границы, сторона уведомляет другую сторону, чтобы установить факт нарушения, закрепить это в соответствующих протоколах. Именно так должна поступить Россия, пояснил он.

"В данном случае, никакой информации от России по поводу нарушения государственной границы не поступало", - подчеркнул он.

"Проверка линии границы не подтвердила фактов нарушений границы", - также подчеркнул Слободян.

При этом он отметил, что по оперативной информации, инцидент, когда боевики напали на российских пограничников, в результате которого погиб один из служащих, действительно имел место.

"По нашей информации, это была группа граждан России кавказской или чеченской национальности, которые находились в федеральном всероссийском розыске, и двигались в сторону границы с Украиной, а не из Украины", - отметил Слободян.

Как известно, ранее в воскресенье российское Госагентство ТАСС сообщило, что в районе поселка Теткино Курской области группа пограничников проводила операцию "Нелегал", в ходе которой проверяла сарай. Внутри скрывались вооруженные люди, которые застрелили на месте пограничника-кинолога, после чего завязался бой, в ходе которого были убиты трое нападавших.

СМИ утверждали, что эти "боевики" якобы пересекли границу со стороны Украины и что они якобы возвращались из Сирии через территорию Украины в одну из российских северокавказских республик.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Росcияграница
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